من بينهم ست سيدات.. غزواني يعتمد 17 سفيرا في موريتانيا

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، أوراق اعتماد عدة سفراء فوق العادة وكامل الصلاحية على موريتانيا، من بينهم ست سيدات.

وبعد تسليم مراسيم السفراء عقد الرئيس مباحثات مع كل سفير، بحضور وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك.

فيما يلي لائحة السفراء والسفيرات:

بيلوكا ساما- جمهورية غينيا بيساو

آرتينو شيبوكو كاسيداح جمهورية بيرو

ابداح مقعد الدوسري- دولة الكويت

جيليان أليزابث بيرد- أستراليا

كريستينا كوهنل، مملكة السويد

ماريا كوآندينات دي كارفالهو، آنغولا

زينا نييراماتاما، بوجمهورية رواندا

لجس جبرهيووت- جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية

سعادة السيد الشيخ عمار فاي – جمهورية غامبيا

جيورج ترنس -لكسمبورغ

جوسي د جيسي سوجو ريس- جمهورية فنزويلا البوليفارية

جمانه غنيمات- المملكة الأردنية الهاشمية

فيرونيك أبتي -بلجيكا

كاروووسكي كريزسزتوف- جمهورية بولندا

نونتاوات شاندريري -مملكة تايلاند

نستور بانكوموكونزي- جمهورية بوروندي

لاديسلاف سكريك- جمهورية التشيك