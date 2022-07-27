بينها الزيوت.. السلطات تصادر كميات من المواد المنتهية الصلاحية

أعلنت الحكومة الموريتانية، أنها صادرت كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، غير صالحة للاستعمال البشري.

وقالت وزارة التجارة والسياحة، إن فرقا تابعة لإدارة حماية المستهلك ومحاربة الغش، صادرت أمس الثلاثاء بولاية نواكشوط كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، بينها الزيوت.

وأَضافت الوزارة، أن هذه الحملة تدخل في إطار “تطهير السوق من المواد الفاسدة “.

وشددت الوزارة على أن فرق حماية المستهلك ستواصل التفتيش المفاجئ داخل المحلات والبقالات بولايات نواكشوط الثلاث من أجل مصادرة هذه النوعية من المواد.

وتفرض وزارة التجارة على المحلات التجارية التي تضبط فيها مواد غذائية منتهية الصلاحية، غرامات مالية وعقوبات أخرى قد تصل إلى إغلاق المحل.

وتقول الوزارة إنها لن تتساهل مع المخالفين للنصوص والنظم المعمول بها والذين يعرضون صحة المواطنين للخطر بمتاجرتهم بهذه المواد المغشوشة والخطيرة، من خلال مصادرتها، وتغريم المخالفين، وتصل العقوبة إلى غلق المحلات في حالة تكرار ارتكاب هذه المخالفات.