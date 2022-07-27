تعيين مدير عام جديد لإدارة المعادن في وزارة البترول

عين مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، المهندس محمد يحيى ولد أحمد زروق، مديراً عاما لإدارة المعادن في وزارة البترول والمعادن والطاقة.

وكان ولد أحمد زروق يشغل منصب المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.

وعين ولد زروق خلفا للمدير العام السابق للمعادن بوزارة البترول والمعادن والطاقة، محمد الأمين ولد المصطفى.

وتعنى مديرية المعادن بإعداد وتبني وتنفيذ ومتابعة السياسات والاستراتجيات الوطنية المطبقة في مجال المعادن ورقابة ومتابعة النشاطات المعدنية.

وتضم إدارة المعادن في الوزارة ثلاث إدارات، هي إدارة الجيولوجيا والسياسة المعدنية، إدارة السجل المعدني والجيولوجيا، وإدارة الرقابة ومتابعة الفاعلين.