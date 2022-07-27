موريتانيا.. تعيينات في أربع وزارات (أسماء)

أجرى مجلس الوزاراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي، تعيينات في ثلاث وزارات هي وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، والبترول والطاقة والمعادن، والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، والبيئة والتنمية المستدامة.

وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية

ديوان الوزير

مكلفون بمهام

-يسلم ولد حمدان، المدير العام لاستراتيجيات وسياسات التنمية سابقا.

-انقنور كوديور هارونا،أستاذ جامعي.

المستشار الفني المكلف بالتنمية الجهوية: لاله منت الدرويش، مكلفة بمهمة سابقا.

الإدارة المركزية

المديرية العامة لاستراتيجيات وسياسات التنمية

المدير العام: شيخن ولد بداد، المدير العام للتقييم والمتابعة والإصلاحات سابقا.

المديرية العامة للإصلاحات والتقييم والمتابعة

المدير العام: محمد ولد تقره، المستشار الفني المكلف بالتنمية الجهوية سابقا.

مديرية تصميم ومتابعة الإصلاحات

المديرة: خديجة منت يحيى، المديرة المساعدة لمديرية مناخ الأعمال سابقا.

وزارة البترول

الإدارة المركزية

المديرية العامة للمعادن

المدير العام: محمد يحيى ولد أحمد زروق، المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية سابقا.

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

ديوان الوزير

مكلفة بمهة: العمة منت مولاي أعل، أستاذة وباحثة في المعهد العالي للتعليم التكنولوجي في روصو.

وزارة البيئة والتنمية المستدامة

ديوان الوزيرة

مكلفون بمهام

-احمد زين، المستشار القانوني سابقا.

-خديجة منت اقلانه، المفتشة العامة سابقا.

المستشار القانوني: صلاح الدين ولد محمد لحبيب، أستاذ جامعي في جامعة انواكشوط.

المفتشية العامة

المفتش العام: أبي محمد يحظيه العاقب، مفتش سابقا.

المفتش: ابكر أمانتو للاه، مكلف بمهمة سابقا.

الإدارة المركزية

مديرية حماية واستعادة الأنواع والأوساط

المدير: محمد عبد الله السالم، المدير المساعد لمديرية التخطيط والتنسيق والإحصاء.

مديرية التخطيط والتنسيق والإحصاء

المدير: سيلا حمدين، إطار في وزارة الصيد سابقا.

مديرية التقييم والرقابة البيئية

المديرة: خدجة منت أسنيح، مديرة مساعدة في نفس المديرية سابقا.

المدير المساعد: عبد الله محمد بكر امبارك، رئيس مصلحة التقييم والرخص البيئية.