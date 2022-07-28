قرب الحدود الموريتانية.. مالي تعلن مقتل 12 شخصا في هجوم مسلح

لقي 15 جنديا ماليا وثلاثة مدنيين على الأقل، أمس الأربعاء، مصرعهم في ثلاث هجمات وسط مالي وغربها، وفق ما أعلن الجيش المالي في بيان أصدره بهذا الخصوص.

وأشار بيان الجيش إلى أن هجوما وقع في كالومبا قرب الحدود الموريتانية خلف “12 قتيلا في الجانب الصديق بينهم ثلاثة مدنيين يعملون في شركة لشق الطرق”.

وفي سوكولو في وسط البلاد أعلن الجيش مقتل ستة عسكريين وجرح 25 بينهم خمسة فى حالة حرجة، كما وقع هجوم ثالث في “موبتي” بوسط البلاد لم يسفر عن ضحايا، وفق بيان الجيش.

وكان الجيش المالي، قد أعلن الجمعة الماضية، أن الهجوم الذي تم على قاعدة عسكرية قرب العاصمة باماكو نفذه انتحاريون.