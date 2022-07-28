موريتانيا.. توقعات أمطار وتحذير من حدوث فيضانات

أعلنت الهيئة الموريتانية للأرصاد الجوية،اليوم الخميس، أن أمطارا مرتقبة في الأيام الستة المقبلة، قد تفاقم وضعية مناطق هشة معرضة للفيضانات.

وقال البيان الصادر عن الهيئة، إنه ابتداء من غد الجمعة وحتى الأربعاء المقبل، ستكون “الظروف الجوية ملائمة لتكون سحب ممطرة قد تنتج عنها تساقطات مطرية متوسطة إلى قوية محليا على الحوضين و لعصابه و تكانت و كيدي ماغه.

وأضاف أن الأمطار ستكون ضعيفة إلى متوسطة على كوركول ولبراكنه وشرق اترارزه وعلي ادرار وانشيري وجنوب داخلت نواذيبو خاصة ما بين يومي الاثنين والأربعاء.

وأوضح أنه نظرا للأمطار المعتبرة المسجلة في الأسابيع الماضية على كثير من المناطق فإن “الأمطار المرتقبة قد تفاقم الوضعية خاصة في المناطق الهشة المعرضة للفيضانات”.

وطالبت الهيئة من الجميع في المناطق المذكورة، الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وشهدت الأيام الأخيرة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، مما تسبب في جرف السيول لبعض المناطق، خلف وفيات وسبب أضرارا مادية في المنازل.