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افريقيا

الجيش النيجيري يعلن مقتل 30 مسلحا في أبوجا

صحراء ميديا+وكالات

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
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أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، أن قوات الجيش قتلت 30 مسلحا نصبوا كمينا لأفراد لواء الحرس الرئاسي في وقت سابق من هذا الشهر، في منطقة “العاصمة الاتحادية” لنيجيريا.

وقال اللواء برنارد أونيوكو، مدير العمليات الإعلامية الدفاعية، للصحفيين في العاصمة أبوجا، مساء أمس الخميس، إن العملية نفذتها قوات كتيبة الحرس السابعة وكتيبة القوات الخاصة 167 بدعم جوي خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

وأضاف أن القوات البرية ضبطت خلال العملية 6 دراجات نارية وبندقيتين من طراز AK47.

وذكر أن قوات الجيش نجحت في تطهير قريتي كاوو وإيدو من المسلحين بعد تحييدهم وتدمير معاقلهم.

وفي 24 يوليو / تموز الجاري، شنّ مسلحون هجوما على أفراد من الحرس الرئاسي أثناء قيامهم بدورية روتينية.، ما تسبب بإصابة 3 منهم.

ووقع الهجوم على طريق كوبوا – بواري، في العاصمة النيجيرية أبوحا.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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