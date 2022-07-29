نائب رئيس إندونيسيا يستقبل وفد منتدى أبوظبي للسلم

استقبل نائب رئيس دولة إندونيسيا كياهي الحاج معروف أمين وفد منتدى أبوظبي للسلم برئاسة المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم.

وقال نائب الرئيس الإندونيسي إن هذه الزيارة تندرج في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، وتجسّد الرؤية المشتركة للسّلام العالمي وضرورة تعزيز ثقافة التسامح والتعايش، ومناهضة كل ما يؤدي إلى الإخلال بالاستقرار والأمن.

وأضاف أن “الإمارات وإندونيسيا تشتركان في نفس الرؤية وتنسجمان في نفس الهدف الأسمى وهو تحقيق السلام في العالم”.

واستعرض معروف أمين مع الوفد أسس الرؤية الإندونيسية وآليتها السياسية الدستورية والاجتماعية والتشريعية والدينية، وشدّد على أهمية هذا المنحى الأخير الذي يضمن انخراط العلماء والمفكرين في نشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين الأديان.

ونوّه بجهود منتدى أبوظبي للسلم، معتبرا أن “هذه المساعي الحميدة تتسق مع ما يقوم به علماء إندونيسيا ومفكروها من خلال مؤتمر رحمة للعالمين”.

ورحب نائب الرئيس الإندونيسي بالدعوة التي وجهها له الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم رئيس مجلس الإمارات للافتاء لزيارة أبوظبي، للمشاركة في الملتقى السنوي لمنتدى أبوظبي للسلم المقرر عقده قبل نهاية العام.

وأعرب عن سروره واستعداده للمشاركة في الملتقى العالمي الذي يسعى إلى أهداف كبرى ومشتركة.

من جانبه عبر الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، عن شكره لنائب الرئيس الإندونيسي، مؤكدا حرص منتدى أبوظبي للسلم على الاستفادة من تجربة إندونيسيا في التعايش السلمي بين الأديان والطوائف والثقافات المختلفة.

وخلال الزيارة سلم الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم والوفد المرافق له دعوات للمشاركة في المنتدى لكل من وزير الشؤون الدينية لإندونيسيا، ورئيس جمعية نهضة العلماء ورئيس جمعية المحمدية، ورئيس مجلس العلماء الإندونيسي، ورئيس نهضة العلماء.