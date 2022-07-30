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الأمطار تكسر حاجز 180 ملم في الحوض الغربي

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 31 دقيقة
أرشيف

قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، إن مقاييس الأمطار سجلت هطل كميات من أمطار “قوية” على “أكجرت” في الحوض الغربي، التي  سجلت فيها 180 ملم، وأيضًا في “بدر” التي سجلت 140 ملم.

وأَضافت الهيئة خلال متابعتها لهطل أمطار على عدد من المناطق في موريتانيا ليل الجمعة/السبت، أن تساقطات مطرية غزيرة شهدتها مناطق في الحوض الغربي.

وكانت الهيئة الموريتانية للأرصاد الجوية قد أعلنت، أن أمطارا مرتقبة في الأيام المقبلة، قد تفاقم وضعية مناطق هشة معرضة للفيضانات.

وقال البيان الصادر عن الهيئة، إنه ابتداء من غد الجمعة وحتى الأربعاء المقبل، ستكون “الظروف الجوية ملائمة لتكون سحب ممطرة قد تنتج عنها تساقطات مطرية متوسطة إلى قوية محليا على الحوضين و لعصابه و تكانت و كيدي ماغه.

وشهدت الأيام الأخيرة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، مما تسبب في جرف السيول لبعض المناطق، خلف وفيات وسبب أضرارا مادية في المنازل.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 31 دقيقة

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