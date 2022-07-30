توزيع مساعدات على المتضررين من الأمطار في ولاية كوركول

وزعت السلطات الموريتانية، مساعدات غذائية على المتضررين من الأمطار في قرى بمقاطعة مونكل في ولاية كوركول.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) اليوم السبت، إن التوزيع ستستفيد منه نحو 1239 اسرة في بلديات يطحت ميت وبكل وملزم تيشيط بمقاطعة مونكل بولاية كوركول.

كما ستحصل الأسر التي جرفت الأمطار منازلها على خيم مجهزة بالأفرشة والأغطية بالإضافة إلى مواد للنظافة والتعقيم، وسلل غذائية.

وقال المفوض المساعد للأمن الغذائي لمام ولد عبداوه، إن “سرعة تنفيذ التدخل الاستعجالي وضع حدا لمعاناة الأسر المنكوبة جراء الأمطار”، وفق تعبيره.

وأضاف أن “الوقوف مع المواطنين والاهتمام بشؤونهم خاصة الفئات الهشة يعتبر من أبرز أولويات برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني”، وفق تعبيره.

وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة أمطارا معتبرة في مناطق متفرقة، وذلك بعد عام قحط وجدب تسبب في جفاف تضرر منه الكثير من السكان.

وتعتمد الكثير من الأسر داخل البلاد على مواشيها، ويعتبر موسم الأمطار -رغم الحوادث المتكررة الذي تتخله- موسم فرح لأغلب الموريتانيين.