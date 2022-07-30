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أخبارالمغرب العربي

العاهل المغربي: لن نسمح لأي أحد بالإساءة للجزائر

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن المغرب لن يسمح لأي أحد بالإساءة إلى الشعب الجزائري، معبرا عن تطلعه لإقامة علاقات طبيعية مع الجزائر.

وأضاف محمد السادس في خطاب بمناسبة عيد العرش، مساء اليوم السبت، أن الرباط حريصة على الخروج من هذا الوضع وتعزيز التقارب والتفاهم بين الشعبين.

ودعا محمد السادس المغاربة إلىمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، معالأشقاء الجزائريين، الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال“.

وشدد محمد السادس على أنالحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما“.

وتابع الملك: “بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى”.

وقال الملكفي ما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين“.

وفي الشأن الاقتصادي، دعا الملك محمد السادس الحكومة المغربية إلى تحفيز الصادرات والنهوض بالمنتج الوطني، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتذليل العراقيل أمامها، مشيراً إلى أنبعض العراقيل تكون مقصودة لمصالح خاصة“.

وتابع أن المغرب استطاع تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وقامت الدولة بتوفير إعانات مباشرة للمواطنين، كما عملت على تنفيذ برنامج للتأمين الصحي استفاد منه خلال أقل من سنة 6 ملايين مواطن.

ودعا ملك المغرب إلىتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار“.

وأشار إلى حرص الدولة على حقوق المرأة، مشدداً على أنها لا تأتي على حساب الرجل، ولفت إلىمدونة الأسرةالتي تقوم على التوازن بين جميع الأطراف.

وأكد على أنهلن يحل ما حرم الله أو يحرم ما حلل الله، وأن القانون وضع وفق مقاصد الشريعة وخصوصية المجتمع المغربي.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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