تساقطات مطرية على مناطق واسعة من موريتانيا

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، اليوم الأحد، أنها سجلت تساقطات مطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، على مناطق واسعة من البلاد.

وأفادت شبكة الاتصال الإداري بالوزارة أن الأمطار المسجلة جاءت على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

حاسي البركه……………….. 42 مم

النعمه …………………….19 مم

مقام التيسير………………… 03 مم

اكوينيت………………….. 45 مم

عين الفتح…………………. 15 مم

الحوض الغربي:

الصفى……………………85 مم

لعزيله…………………….61 مم

لكراير…………………….56 مم

النزاهه 1…………………..50 مم

الصياده………………….. 45 مم

لعصابه:

بدر 2 …………………..48 مم

كرو …………………..63 مم

فرع اجرك ………………. 103 مم

جب اهل محم…………….. 80 مم

اودي النص………………. 60 مم

اهل همد………………… 60 مم

القبره …………………..53 مم

كبان……………………53 مم

لفطح…………………… 63 مم

الكمب………………….. 60 مم

لكديم………………….. 50 مم

كوركول:

مدن لسياد…………………. 28 مم

ارويبينه 2………………….25 مم

اهل النانه…………………. 10 مم

توفوندى سيفى………………. 09 مم

توكومادي…………………..04 مم

دندي…………………… 02 مم

لكنيبه امبود………………… 55 مم

ادباي اهل ساله……………… 55 مم

كوب اهل دجاد……………….45 مم

اكراع الفيله………………… 35 مم

كوب اهل اليماني………………34 مم

سد فم لكليته………………. 30 مم

اودي القربان……………….. 25 مم

لمبيدعات…………………. 25 مم

العداله…………………… 22 مم

ازريكه…………………… 10 مم

ادباي البطحه……………….. 10 مم

بتك اهل اليماني……………… 06 مم

اندجاجبني كاندكا……………… 05 مم

الخلوه…………………… 04 مم

اندجاجبني الشرفه………………02 مم

تابلنكه لكصيبه……………… 40 مم

التوميات…………………. 25 مم

جدة…………………….. 92 مم

الحله……………………. 60 مم

انيوملي………………….. 53 مم

افدجار انجمره………………. 45 مم

لفريع……………………. 38 مم

الراحه………………….. 10 مم

صانييى………………… 125 مم

لبودو…………………… 120 مم

ينرودي………………….. 80 مم

تولل……………………. 68 مم

مقامه…………………… 45 مم

الدار البيظ……………….. 40 مم

ضاو …………………… 35 مم

والي……………………. 32 مم

هلرى…………………… 32 مم

ابير الغابه…………………. 30 مم

دولل……………………. 28 مم

بيلكه……………………. 27 مم

امباركو………………….. 06 مم

لبراكنه:

بوزريبيه………………….. 40 مم

امبربص………………….. 20 مم

الليه……………………. 14 مم

صاده……………………. 10 مم

اطويله…………………. 110 مم

لخطيط………………….. 70 مم

اقليك اهل محمد الشيخ………….. 60 مم

بوسويلف…………………. 50 مم

دجونابه………………….. 30 مم

واد أمور…………………. 28 مم

اتويميرت الحاشيه……………..25 مم

اترارزه:

اللكات انتيكان……………….07 مم

لكصيبه 2…………………04 مم

تكانت:

تجكجه…………………… 12 مم

بعر……………………. 12 مم

الرحمنه………………….. 10 مم

ادروم ………………….. 10 مم

سد البركه…………………. 08 مم

انويدجهنه…………………. 20 مم

كيدي ماغه:

دجالا……………………. 25 مم

كلينكمو………………….. 16 مم

الخشبايه………………….. 05 مم

ارتمو …………………… 04 مم

المسلم ………………….. 45 مم

مقدجوكه الزمال……………… 38 مم

لسلام…………………….37 مم

دجيكوني………………….. 32 مم

سلو…………………….. 30 مم

30 مم كوراي………………. 30 مم

بورودي…………………. 30 مم

بتنده……………………. 27 مم

ازنيكي………………….. 20 مم

دجاكيلي………………….. 17 مم

اهل صمب ………………. 14 مم

كنكو ………………….. 10 مم

امبيديع اساق……………….. 10 مم

تزكره ………………….. 10 مم

قابو……………………. 04 مم

اجار اهل عالي…………….. 68 مم

عر…………………….. 48 مم

ول الرامي تادريصه…………… 40 مم

صانييى دجيرى……………… 30 مم

الطبال 4…………………. 20 مم

ومبو…………………… 15 مم

اجار …………………… 12 مم

بكربه……………………. 10 مم