عمدة “تامورت انعاج” ينادي لإنقاذ سكان المتضررين من السيول

طالب عمدة بلدية تامورت انعاج في ولاية تكانت أحمد ولد أحمد بد، السلطات الموريتانية بـ “التدخل العاجل” من أجل تخفيف معاناة سكان بلديته المتضررين من الأمطار.

وقال العمدة في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إن السيول المتدفقة من وادي تامورت انعاج غمرت السوق المركزي وعدة أحياء من مدينة انبيكة التي يقطنها حوالي 5 آلاف نسمة.

وبحسب العمدة، فإن السيول تسببت بقطع الطريق الرابط بين ولاية تكانت، وسط موريتانيا، وباقي الولايات.

ودعا العمدة السكان إلى “توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وإلى التعاون مع السلطات من أجل الحد من مخلفات الكارثة”، وفق تعبيره.

وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة أمطارا معتبرة في مناطق متفرقة، وذلك بعد عام قحط وجدب تسبب في جفاف تضرر منه الكثير من السكان.

وتعتمد الكثير من الأسر داخل البلاد على مواشيها، ويعتبر موسم الأمطار -رغم الحوادث المتكررة الذي تتخله- موسم فرح لأغلب الموريتانيين.