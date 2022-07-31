بوركينا فاسو.. مقتل 20 مسلحا في غارات للجيش

أعلنت القوات المسلحة في بوركينا فاسو مقتل حوالي 20 مسلحا وتدمير معدات مهمة في غارات جوية شنتها يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وقالت وكالة الأنباء البوركينية، اليوم الأحد، إنّ “سلاح الجو والمدفعية البوركينية شنّا هجوماً يومي الخميس والجمعة الماضيين استهدف مواقع للإرهابيين في منطقة الغابات في نوواهو وكونكونموجريه (وسط شرقي البلاد) ما نجم عنه مقتل قرابة 20 من العناصر الإرهابية وتدمير معدات عسكرية”.

وفي الـ13 من يوليو الجاري، أعلن الجيش في بيان، مقتل ما لا يقل عن 17 مسلحا وتفكيك قواعد والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، خلال عملية عسكرية برية وجوية شمالي البلاد.

ويأتي إعلان مقتل 20 مسلحا بعد يوم من تجمع متظاهرين في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، للاحتجاج على الوجود الفرنسي، تزامناً مع دعوات إلى تحرك كبير في 12 أغسطس.