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موريتانيا.. موقوفون وجرحى في عراك على مقلع للذهب داخل الجزائر 

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 40 دقيقة
أرشيف ـ منقبون عن الذهب في الصحاري الموريتانية

أوقفت السلطات الموريتانية، 10 منقبين موريتانيين، بسبب عراك على مقلع للتنقيب عن الذهب داخل الأراضي الجزائرية. 

ونقل مراسل “صحراء ميديا” في ازويرات عن مصادر خاصة قولها إن العراك حدث منتصف ليل الأحد/الاثنين.

وأدى العراك إلى سقوط جريحين، وصفت إصابتهما بالبسيطة، ونقلا إلى مركز استطباب ازويروات شمالي البلاد. 

يأتي هذا الحادث بعد تحذير السلطات الإدارية وشركة معادن موريتانيا وهيئات المنقبين للعاملين في نشاط التنقيب الأهلي من من التنقيب خارج الحدود الموريتانية مخافة تعريض حياتهم للخطر.

ويشكل التنقيب الأهلي عن الذهب أحد الأنشطة التي تعرف إقبالا كبيرا في موريتانيا، وتدر مداخيل كبيرة على الدولة، وفق البنك المركزي.

وسبق أن تعرض عشرات المنقبين للقصف والاعتقال، بسبب تنقيبهم عن الذهب خارج الحدود

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 40 دقيقة

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