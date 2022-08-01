App Store
أخبار

وسائل إعلام أمريكية: مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
أيمن الظواهري إلى اليمين، رفقة أسامة بن لادن (أرشيف)

قُتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية داخل أفغانستان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية مساء اليوم الاثنين.

ويعتقد أن الظواهري قتل في غارة نفذت بطائرة مسيرة يوم أمس الأحد.

ولم يصدر تأكيد رسمي، ولكن البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعطي تفاصيل عن عملية داخل أفغانستان خلال الساعات المقبلة.

وكان الظواهري، الذي ساعد في تأسيس جماعة الجهاد المصرية، تولى قيادة القاعدة في أعقاب مقتل أسامة بن لادن على أيدي قوات أمريكية في الثاني من مايو 2011.

وكالات

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

مقالات ذات صلة

تراجع كورونا .. تسجيل 7 إصابات جديدة في موريتانيا

منذ 4 ساعات

وزير الصحة يكتب: قطاع الصحة.. مؤشرات وطموحات

منذ 6 ساعات

موريتانيا.. نقل آلاف المزارعين إلى مناطقهم الأصلية 

منذ 6 ساعات

نواكشوط.. وزراء تعليم G5 يناقشون واقع المدرسة في الساحل 

منذ 7 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى