وسائل إعلام أمريكية: مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري

قُتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية داخل أفغانستان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية مساء اليوم الاثنين.

ويعتقد أن الظواهري قتل في غارة نفذت بطائرة مسيرة يوم أمس الأحد.

ولم يصدر تأكيد رسمي، ولكن البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعطي تفاصيل عن عملية داخل أفغانستان خلال الساعات المقبلة.

وكان الظواهري، الذي ساعد في تأسيس جماعة الجهاد المصرية، تولى قيادة القاعدة في أعقاب مقتل أسامة بن لادن على أيدي قوات أمريكية في الثاني من مايو 2011.

وكالات