موريتانيا تطلق حملة للحد من “السرعة” وفرض حزام الأمان

أطلقت وزارة التجهيز والنقل في موريتانيا، حملة توعوية للحد من السرعة الزائدة، وفرض حزام الأمان أثناء القيادة، بالتنسيق مع التجمع العام لأمن الطرق.

وقالت الوزارة إن الحملة “ستتركز على مستوى مختلف المحاور الطرقية في نواكشوط، من خلال تنظيم حملات توعية تهدف إلى التأثير الإيجابي على مسلكيات السائقين، وحثهم على ضرورة التحلي بروح المواطنة والتريث أثناء قيادة مركباتهم، والحد من السرعة المفرطة”.