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موريتانيا تطلق حملة للحد من “السرعة” وفرض حزام الأمان
أطلقت وزارة التجهيز والنقل في موريتانيا، حملة توعوية للحد من السرعة الزائدة، وفرض حزام الأمان أثناء القيادة، بالتنسيق مع التجمع العام لأمن الطرق.
وقالت الوزارة إن الحملة “ستتركز على مستوى مختلف المحاور الطرقية في نواكشوط، من خلال تنظيم حملات توعية تهدف إلى التأثير الإيجابي على مسلكيات السائقين، وحثهم على ضرورة التحلي بروح المواطنة والتريث أثناء قيادة مركباتهم، والحد من السرعة المفرطة”.
وأضافت في منشور لها، أن الحملة ستدوم لمدة أسبوع، داعية “جميع الفاعلين من قطاعات حكومية ومنظمات مجتمع مدني فاعلة في المجال للمشاركة فيها، لإرساء ثقافة السلامة الطرقية، من أجل تفادي حوادث السير وسلامة المواطنين وممتلكاتهم” .
وأشارت الوزارة، إلى أن المعطيات الإحصائية، تظهر أن نسبة 86% من حوادث السير في موريتانيا ترجع إلى العامل البشري، ونسبة 52 % من هذه النسبة تعود إلى السرعة المفرطة.
وكانت موريتانيا قد حينت قبل فترة، الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، التي تهدف إلى الحد من حوادث السير بنسبة 50 % في أفق 2024، كما فعلت قبل سنوات المجلس الأعلى للسلامة الطرقية، الذي يرأسه الوزير الأول.