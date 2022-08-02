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موريتانيا.. تساقطات مطرية على الحوضين

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 42 دقيقة
أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت خلال ال 24 ساعة الماضية، تساقط كميات من الأمطار على مناطق من ولايتي الحوضين.
وجاءت الأمطار على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
بلكلال………………….28 مم
منت احميديت…….16 مم
تشليت لكور……….10 مم
امريشه………………10 مم
كصر البركه…………07 مم
المبروك………………07 مم
افيرني………………..07 مم
دجيكني……………….06 مم
اطويل 1……………..05 مم
ام ارفيكه……………..04 مم
الحوض الغربي :
نعمة الله………………… 50 مم
لقليك………………………35 مم
لمبيحره……………………25 مم
امنيصيره الجديده……25 مم

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 42 دقيقة

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