موريتانيا.. تساقطات مطرية على الحوضين

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت خلال ال 24 ساعة الماضية، تساقط كميات من الأمطار على مناطق من ولايتي الحوضين.

وجاءت الأمطار على النحو التالي: