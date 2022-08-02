إغلاق مؤسسة لبيع لحوم الخنازير وإحالة أصحابها للعدالة

أعلنت وزارة التجارة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لها، أغلقت مؤسسة لأجانب تمتهن بيع لحوم الخنازير، وأحالت أصحابها للعدالة.

جاء الإعلان خلال التقرير الشهري الصادر عن إدارة حماية المستهلك، قالت فيه إنها عالجت العديد من المخالفات داخل الأسواق خلال الشهر المنصرم.

وقال التقرير إن فرق التفتيش اكتشفت خلال الشهر الماضي كمية معتبرة من زيت الزيتون تقدر بطن، مزورة التاريخ وتمت إحالة صاحبها للعدالة، كما تم إغلاق مصنع للبسكويت نتيجة عدم صلاحية بعض إنتاجه.

وأضافت أنها صادرت كميات من مختلف المواد المنتهية الصلاحية كالعصائر والبسكويت من الأسواق، ومعاقبة أصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك.