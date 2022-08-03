الأرصاد الجوية تتوقع هطل أمطار في 8 ولايات

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أنها تتوقع هطل أمطار خفيفة إلى معتدلة، على مناطق مختلفة من 8 ولايات موريتانية، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

وأضافت الهيئة في نشرتها اليومية، أن الأمطار المتوقعة ستشمل جنوب الحوضين، بالإضافة إلى ولايات لعصابة وگيدى ماغه و گورگول وشرق لبراكنة وآدرار و تگانت.

وأشارت إلى أن الجبهة المدارية ستحتفظ بوضعيتها بالقرب من ازويرات و لمغيطي، فيما ستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية شرقية على أقصى الشمال، و غريبة إلى جنوبية غربية على باقي التراب الموريتاني.

وبالنسبة للرؤية ستكون متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة على ولاية تيرس زمور، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وفي مايلي مقاييس درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة:

ازويرات:45/29°…46/28°

ٱطار:41/25°….40/25°

اگجوجت:40/23°…39/24°

نواذيبو: 27/22°….27/22°

نواكشوط:31/25°….29/25°

ٱلاݣ37/25°…38/25°

روصو36/25°….36/25°

كيهيدي:36/26°….37/26°

سيلبابي:36/26°…35/26°

كيفة:36/27°…..36/27°

تجگجة:36/24°….37/25°

لعيون:37/26°…37/26°

النعمة: 39/27°…..37/27°