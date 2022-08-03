موريتانيا.. أمطار في أربع ولايات (مقاييس)

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، أن مقاييس المطر سجلت خلال الــــ 24 ساعة الماضية هطول أمطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

السليمانيه………………………………55 مم

بوخزامه………………………………….45 مم

اكوينيت……………………………..30 مم

طيبت اهل سيد اعلي…………………..25 مم

وركن 1………………………………21 مم

وركن 2……………………………..20 مم

بنكو…………………………………………….08 مم

المطار………………………………05 مم

النعمه……………………………03 مم

اقليك اهل بيه…………………….40 مم

اقليك اهل امحمد……………….25 مم

الدفه………………….25 مم

كصر البركه………………….22 مم

اعوينات ازبل………………..20 مم

لبنيباريه…………………13 مم

دجيكني……………………05 مم

ام ارفيكه…………………….03 مم

منت احميديت……………….02 مم

بوصطه………………….40 مم

ام لعظام………………….31 مم

حاسي امهادي……………………….25 مم

تمبدغه…………………….22 مم

ديده قلي……………20 مم

شرم الشيخ……………….15 مم

حاسي اهل دايه……………….12 مم

بوصطيله……………………..11 مم

احسيات اهل اعبيدي………………..10 مم

ابحيره…………………………05 مم

بوصطيله…………………….02 مم

احسي القبره…………………25 مم

انواودار………………….11 مم

اللمبه…………………….30 مم

لغاثه………………………20 مم

لكرين 2………………………20 مم

الزرك…………………….20 مم

اشبار الرشيد………………….15 مم

امحامه………………….11 مم

فايره…………………10 مم

امرج………………………06 مم

لحسي لبيظ……………………21 مم

باسكنو………………….11 مم

فصاله……………………………..05 مم

صونداج السالك………………………..28 مم

امبيكت لحواش………………..02 مم

الملس………………………25 مم

ام اظليمين……………..20 مم

عدل بكرو…………………04 مم

اسكره…………………..03 مم

الحوض الغربي:

بدر……………………..45 مم

كونكل………………..42 مم

الزاكيه ام اعكال………………….35 مم

اقليك ادوعلي………………..35 مم

تنحماد…………………………..31 مم

اصليلحيه الشرقيه……………………30 مم

دمشق…………………………..30 مم

ابيشيش……………………..30 مم

عين ابهاه…………………..26 مم

اصليلحيه الغربيه…………………..25 مم

ام لحبال………………………25 مم

اكني الزين………………..25 مم

بغداد………………….25 مم

اشليخه…………………21 مم

بدمغه…………….20 مم

واد امحمد………………20 مم

ادويراره………………..18 مم

دار السلامه………………….18 مم

بيظت الماء………………..15 مم

مكانت………………….15 مم

اقليك اسماليل……………….15 مم

تشليت انعامه……………….15 مم

اكنيتير………………..15 مم

لعيون…………………13 مم

اندرينايه……………………10 مم

المدوب…………………05 مم

اتويمرات………………….60 مم

نعمة الله 2…………………….47 مم

اتريدات………………..40 مم

طلي لخظر…………………..33 مم

المبرك………………….32 مم

عرفات……………………..20 مم

طلي لبيظ…………………..20 مم

الرزام……………………..20 مم

لقليك………………..15 مم

كوبني……………………05 مم

كاعت انوامر…………………….45 مم

اكوينيت…………………25 مم

الراظي…………………15 مم

كلب الحوليه………………….10 مم

ام لمحار………………..08 مم

اقرقار………………50 مم

اهل كربالي……………..50 مم

ازرافيه الغربيه…………………45 مم

حاسي عبد الله…………………..40 مم

الدفعه…………………20 مم

دخلت اسدر………………….20 مم

النجاح…………………..20 مم

اصبيع………………..15 مم

الطينطان……………….14 مم

عين السلامه………………10 مم

احريجت اهل الشيخ احمد…………….10 مم

امبيديع……………………….07 مم

لعصابه:

لخذيرات……………………..34 مم

امصب اكجول………………..30 مم

كيفه…………………………27 مم

دار العافيه…………………21 مم

تاهميره…………………20 مم

كيكيه…………………20 مم

اكريكد الشارب……………………18 مم

شنقيطي…………………..16 مم

ورتشي…………………….15 مم

ميساح………………..15 مم

ام العكريش اهل بيلول………………15 مم

كوروملي لخظر………………..15 مم

اكفافه كرجمه…………………15 مم

التيسان………………….15 مم

بدراعه 2……………….12 مم

ارويجي كندور………………..12 مم

النعم 2…………………..10 مم

كندره…………………10 مم

صفى اندجاي…………………..09 مم

دار النجات…………………..08 مم

احسي ادهن…………………08 مم

اكفافه افلان………………..07 مم

ازويره……………………..05 مم

كاقي…………………57 مم

تناهه…………………56 مم

الساني………………..45 مم

كوالا………………….40 مم

الطلابه المتريوقه…………………..35 مم

ام اتويزيه………………..32 مم

اهل اعيمر………………….30 مم

ارشان حمود…………..30 مم

بوسريويل…………………22 مم

لكويسي……………….19 مم

اشكاطه………………..12 مم

الطلحايه…………………..06 مم

كيدي ماغه:

دجيكوني………………………62 مم

قابو………………………..51 مم

سلو…………………51 مم

بجدور…………………37 مم

دجاكيلي………………36 مم

بولحيه………………30 مم

كوراي………………….27 مم

اشليخه……………25 مم

اهل سكابه……………….25 مم

بؤته…………………..20 مم

كنكو……………….20 مم

مدن لقلال…………………..12 مم

الشيه 2……………………08 مم

بتنده………………..06 مم

الشيه 1………………….06 مم

الملكه………………….03 مم

سلوقو………………..03 مم

المسلم…………………….40 مم

بكربه…………………..35 مم

عر…………………….18 مم

الطبال 4…………………..15 مم

بوكيدجام………………..13 مم

ومبو……………………12 مم

انخيله 1………………….10 مم

اهل الحسن……………………09 مم