الجزائر.. إيقاف 222 منقبا ومهربا على حدود مالي وموريتانيا

أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريون خلال أسبوع 222 شخصاً بين مهربين ومهاجرين ومنقبين، في عمليات مختلفة بالجزائر، بولايات محاذية للحدود مع موريتانيا ومالي.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم الأربعاء، أن وحداتها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وجانت وتندوقف أوقفت 36 مهرباً.

وقالت الوزارة إنها صادرت من المهربين 17 مركبة و103 مولدات كهربائية و74 مطرقة ضغط و30 طناً من خليط خام الذهب والحجارة وجهاز كشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير.

وأضافت الوزارة أنها صادرت من المهربين تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

على صعيد آخر، أضاف المصدر أن وحدات من حرس الحدود البحري أوقفت 186 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 147 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.