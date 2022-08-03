App Store
أخبار

موريتانيا.. 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 35 دقيقة
فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا في نواكشوط

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

في المقابل، قالت الوزارة إنها سجلت 77 حالة شفاء من الفيروس، فيما لم تسجل حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتوصلت الوزارة لهذه النتائج بعد إجراء 1493 فحصا، من بينها 1321 فحصا سريعا و 172 فحصا مخبريا,

وقالت الوزارة إن عدد الحالات النشطة من فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 429 حالة. 

وبلغ عدد الإصابات في البلاد منذ ظهور أول حالة أواخر مارس 2020 إلى 63615، فيما وصلت عدد الوفيات إلى 992 حالة وفاة جراء الفيروس.  

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 35 دقيقة

مقالات ذات صلة

الجزائر.. إيقاف 222 منقبا ومهربا على حدود مالي وموريتانيا

منذ ساعة واحدة

موريتانيا.. أمطار في أربع ولايات (مقاييس)

منذ 3 ساعات

لمدة شهر.. عمال «موف موريتل» يستأنفون إضرابهم عن العمل

منذ 5 ساعات

الأرصاد الجوية تتوقع هطل أمطار في 8 ولايات

منذ 7 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى