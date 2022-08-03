موريتانيا.. 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

في المقابل، قالت الوزارة إنها سجلت 77 حالة شفاء من الفيروس، فيما لم تسجل حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتوصلت الوزارة لهذه النتائج بعد إجراء 1493 فحصا، من بينها 1321 فحصا سريعا و 172 فحصا مخبريا,

وقالت الوزارة إن عدد الحالات النشطة من فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 429 حالة.

وبلغ عدد الإصابات في البلاد منذ ظهور أول حالة أواخر مارس 2020 إلى 63615، فيما وصلت عدد الوفيات إلى 992 حالة وفاة جراء الفيروس.