بسبب الأمطار .. وفاة شخص في تامشكط

أعلنت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ، اليوم الأربعاء، وفاة شخص غرقا في مستنقع مياه بقرية الصفا التابعة لمقاطعة تامشكط بولاية الحوض الغربي.

ونفقت 360 شاة في قرية «الكلعة» بمقاطعة «تمبدغة» شرقي البلاد، كما نفقت 59 شاة، بسبب الســـــــيول في قرية أجار بنفس المقاطعة، وفق اللجنة.

وقالت اللجنة إن عملية شفط المياه الأمطار الأحياء في مدينة كرو انتهت، كما وصلت بعثة من المندوبيه العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات إلى مدينة انبيكه، مصحوبة بآليات للتدخل والانقاذ.

وتواجه مدينة «انبيكه» عاصمة بلدية « تامرت انعاج» بولاية تكانت، أزمة متفاقة فقد غمرت المياه نسبة 90٪ من الأحياء السكنية.

وتشهد موريتانيا في كل موسم خريف حوادث مشابهة بسبب الطبيعة الهشة للكثير من المساكن داخل البلاد.

كما تتكرر حوادث غرق الأطفال في البرك والأودية في المناطق التي تشهد أمطارا غزيرة.

وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة أمطارا معتبرة في مناطق متفرقة ، وذلك بعد عام قحط وجدب تسبب في جفاف تضرر منه الكثير من السكان.

وتعتمد الكثير من الأسر داخل البلاد على مواشيها، ويعتبر موسم الأمطار -رغم الحوادث المتكررة الذي تتخله- موسم فرح لأغلب الموريتانيين.