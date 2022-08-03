ملاذ.. مؤسسة عمومية جديدة لحالات الصحة العمومية المستعجلة

صدق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى « المركز الوطني للحالات المستعجلة في الصحة العمومية».

وقالت الحكومة في بيانها إن إنشاء هذا المركز يأتي في إطار التزامات موريتانيا اتجاه اللوائح الصحية الدولية التي صادقت عليها الجمعية العالمية الثامنة والخمسين لمنظمة الصحة العالمية سنة 2005 ويجري العمل به منذ يونيو 2007.

وأضاف البيان أن هذا المركز يأتي «من أجل استخلاص الدروس المستفادة من حالات الطوارئ المختلفة، وخصوصا جائحة كوفيد-19».

وأشار البيان إلى أن هذا المركز يعوض غياب هيكل لتنسيق حالات الطوارئ في مجال الصحة العمومية، وفق نص البيان.

وقال إن «الأوبئة السابقة أظهرت قصورا في قدرتنا على الاكتشاف المبكر والتخطيط والاستجابة المنسقة لحالات الطوارئ».

وقال وزير الصحة المختار ولد داهي إن من بين أسباب إنشاء هذا المركز هو أن الأوبئة والطوارىء تحتاج إلى الرصد والاستشراف وتنسيق العمليات.

وأضاف الوزير أن جائحة كوفيد كشفت حاجة النظام الصحي إلى مركز للحالات المستعجلة في مجال الصحة العمومية.