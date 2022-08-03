موريتانيا.. الحكومة تصدق على مخططات عمرانية لأربع مدن 

صدق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مخططات عمرانية لأربع مناطق في موريتانيا هي مدينة «جكني» ومدينة «بغله الجديدة» ومدينة «الركيز» وتجمع «كوندي 3».

المخطط العمراني الأول في مدينة جكني، يغطي مساحة إجمالية تقدر ب 1780 هكتارا، ويضم مساحة صالحة للسكن 852 هكتارا بالإضافة إلى إعادة تأهيل 590 مقطعا، ويضم 3641 قطعة سكنية بمساحة تتراوح بين 400 و500 م2.

كما يضم المخطط قطعا مخصصة للتجهيزات العمومية والمباني الإدارية بمساحة تقدر بـ 120 هكتارا، وشبكة طرقية تقدر مساحتها بـ 250 هكتارا.

وقالت الحكومة إن هذا المخطط «يأخذ في الحسبان المقاييس الضرورية لخلق إطار حياة ملائمة تضمن الأمن والسكينة للمواطنين»، وفق نص بيان مجلس الوزراء.

أما المخطط العمراني الثاني الذي صدقت عليه الحكومة، فهو مخطط مدينة «بغله الجديد» في مقاطعة عدل بكرو شرقي البلاد.

وقالت الحكومة إنها اختارت هذا الموقع نظرا «لوضعيته الإستراتيجية بالنسبة لمختلف البلدات حيث وجود الساكنة، كما أنه يقع في منطقة تتوفر فيها جميع الشروط كالماء والموقع الجغرافي الملائم».

ويغطي المخطط مساحة إجمالية تقدر ب 261 هكتارا ويضم 103.8 هكتارا موزعة على 2136 قطعة سكنية، تتراوح مساحة القطعة ما بين 400 و500 متر مربع.

كما يضم ثمانين قطعة تجارية مساحتها الاجمالية 0.27 هكتار تتراوح مساحة القطعة الأرضية ما بين 25 و36 متر مربع، بالاضافة إلى ثمان قطع مخصصة للتجهيزات العمومية والمباني الإدارية بمساحة تقدر بـ 3.85 هكتارا، وشبكة طرقية تقدر بمساحة 112.5 هكتارا.

أما بالنسبة للمخطط العمراني في مدينة اركيز جنوبي البلاد، فيغطي مساحة إجمالية تقدر ب 3694 هكتارا ويضم مساحة صالحة للسكن تقدر بـ 1576 هكتارا، كما يتضمن إعادة تأهيل 1230 مقطعا، و3118 قطعة أرضية بمساحة 400 متر مربع للقطعة.

كما يضم المخطط تجهيزات عمومية ومباني إدارية بمساحة تقدر بـ45 هكتارا، وشبكة طرقية تقدر مساحتها بـ 429 هكتارا.

وبخصوص تجمع كوندي3 الواقع في ولاية اترارزة جنوبي البلاد، فيغطي المخطط مساحة إجمالية تقدر ب 543 هكتار ويضم، 87.2 هكتار موزعة على2139 قطعة أرضية سكنية، وتتراوح مساحة القطعة ما بين 400 الى 500 متر مربع.

كما يضم المخطط 160 قطعة تجارية، مساحتها الإجمالية 0.76 هكتارا تتراوح مساحة القطعة الأرضية ما بين 42 و48 متر مربع، و 9 قطع مخصصة للتجهيزات العمومية والمباني الإدارية بمساحة تقدر بـ4.41 هكتار،و شبكة طرقية تقدر مساحتها بـ 262 هكتارا.