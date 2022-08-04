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وزير الإسكان: نعكف على إعداد مخططات لـ13 مدينة

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد (أرشيف)

قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، إن قطاعه يعكف على إعداد مخططات لـ13 مدينة موريتانية.

وزير الإسكان كان يتحدث خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أمس الأربعاء، للتعليق على تصديق مجلس الوزراء على مخططات عمرانية لأربع مدن.

وأوضح ولد محمد أن الحكومة صادقت حتى الآن على مخططات عمرانية لسبع مدن، بينها أربع مدن وافق عليها، أمس الأربعاء خلال اجتماعه.

وبخصوص تخطيط مدينة بغله التابعة لمقاطعة عدل بكرو بولاية الحوض الشرقي، قال الوزير إن الحكومة قررت إنشاء تجمع سكني تتوفر فيه كافة اللوازم الضرورية للسكان ّ”نظرا لموقعها الاستراتيجي، إذ تعد منطقة حدودية توجد فيها بحيرة تزود بعض مناطق الولاية بمياه الشرب”، وفق تعبيره.

وكان مجلس الوزراء قد صادق، على مخططات عمرانية لأربع مناطق في موريتانيا هي مدينة «جكني» ومدينة «بغله الجديدة» ومدينة «الركيز» وتجمع «كوندي 3 ».

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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