موريتانيا.. الأغلبية تقدم مقترحات لـ”تحسين” النصوص المنظمة للانتخابات

أعلنت أحزاب الأغلبية في موريتانيا، الاتفاق على صياغة مقترحات موحدة تتعلق «بتحسين» النصوص المنظمة للانتخابات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها.

جاء إعلان الأحزاب خلال اجتماع لتقييم أداء الإطار الناظم لمنسقية أحزاب الأغلبية، وتخليد الذكري الثالثة لتنصيب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقالت الأحزاب في البيان الصادر عقب الاجتماع، إن المشاركين استعرضوا نشاطات تخليد الذكرى الثالثة لوصول «فخامة رئيس الجمهورية إلى الحكم، المقررة من طرف كل الأحزاب والاتفاق على تنسيق النشاطات، بما يضمن تخليدا بمستوى الحدث».

وثمن الاجتماع «حصيلة عمل منسقية أحزاب الأغلبية، ورسم الخطوط العريضة لتعزيز دورها، والرفع من أدائها كذراع سياسي لبرنامج رئيس الجمهورية».

وكانت لجنة وزارية ، قد أعلنت أن 77 في المائة من المشاريع التنموية التي تعهد بها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “أنجزت” أو قطعت “مراحل متقدمة” نحو الإنجاز التام، وذلك بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على تنصيب ولد الغزواني.