موريتانيا.. أمطار على مناطق في خمس ولايات

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، اليوم الخميس، تسجيل كميات من الأمطار على مناطق واسعة من خمس ولايات (الحوض الشرقي ـ الحوض الغربي ـ لعصابة ـ كوركل ـ كيدي ماغا).

ووفق ما أفادت شبكة الاتصال الإداري بالوزارة، فإن مقاييس المطر المسجلة خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، جاءت على النحو التالي:

الحوض الشرقي :

ام افنادش………………………..65 مم

دار الخير…………………………41 مم

مفتاح 2………………………….30 مم

مقام التيسير………………..27 مم

ول امبيرني……………………..27 مم

امات لعكاريش……………….25 مم

السليمانيه…………………25 مم

حاسي اتيله…………………….15 مم

بيري بافه………………….15 مم

المبروك……………………12 مم

بير اهل سيدي بيه……………12 مم

بانكو……………………………10 مم

فصاله…………………..25 مم

لحسي لبيظ……………….04 مم

باسكنو……………..04 مم

سيالت اهل اعبيدي………………35 مم

لقويركه…………….22 مم

ام اسبوعه……………..15 مم

حاسي باب………………13 مم

شرم الشيخ…………………..05 مم

تمبدغه…………………04 مم

امرج الخير……………….26 مم

امرج البل…………………26 مم

امرج……………….25 مم

اشبار الرشيد………………25 مم

الزرك………………..25 مم

ام اعشيش………………08 مم

اقطوعت ابهاه…………………45 مم

بلكلال……………………42 مم

فينيه………………..42 مم

لبنيباري…………….23 مم

افيرني………………….17 مم

كادل……………………15 مم

كصر البركه………………….13 مم

امريفيكه………………..11 مم

اطويل 1……………………10 مم

اجمانيه…………………..07 مم

المبروك…………………..04 مم

منت احميديت…………………02 مم

جكني……………..02 مم

تارمنه 1…………………….57 مم

اكري صاهل المختار……………………45 مم

بقله……………………..32 مم

المصكول لخظر……………15 مم

كوبيه………………….15 مم

اميلح الشرفه……………………10 مم

عدل بكرو………………….07 مم

اسكره…………………..07 مم

بدر السلام امبرات ارمه……………………06 مم

لكريص………………….06 مم

راص الفيل…………………….04 مم

الحوض الغربي:

امنيصيره الجديده…………………..38 مم

الرزام……………………..38 مم

شاره……………………..35 مم

لقليك……………………….30 مم

تيمزين………………………30 مم

صدر ابيظ…………………..26 مم

نعمة الله 2…………………..26 مم

طلي لخظر………………..25 مم

كوكي………………….25 مم

الفلانيه………………..24 مم

كوبني…………………..23 مم

مدبوكو……………………..22 مم

اتريدات…………………….21 مم

ول اعكيله…………………20 مم

القطب……………….20 مم

اتويمرات………………20 مم

عرفات……………….20 مم

اجار تكفايه……………15 مم

الدفعه………………….56 مم

اهل سكال………………55 مم

عين السلامه………………..52 مم

الطينطان……………………..10 مم

الراظي………………..30 مم

ريوك…………………30 مم

ابريمه………………….15 مم

كلب الحوليه………………………..10 مم

اطويل………………………………………..20 مم

احريجت اهل الشيخ احمد………………….20 مم

الصط…………………..20 مم

مسيل كرفافه……………..19 مم

لمبيديع………………….15 مم

كتول…………………..11 مم

بغداد…………………..02 مم

لعصابه :

ودجبيبايه 1………………………..80 مم

ادباي المبروك………………35 مم

مدن المبروك……………………35 مم

المجب اهل بيه…………………….29 مم

لفشيشه………………..25 مم

ام العكريش اهل بيلول…………………….15 مم

ازويره…………………….15 مم

النيزنازه……………………..15 مم

انكوملي لخظر………………..14 مم

بدراعه 2………………….12 مم

اندوملي لبيظ………………….09 مم

شنقيطي…………………07 مم

السيال……………………….45 مم

دفعت اولاد سيدي……………..39 مم

ام اتويزيه……………….32 مم

كيولا……………..30 مم

بوسريويل……………30 مم

لكويسي……………….28 مم

المتريوقه…………………25 مم

واد حم……………….25 مم

الفوز الساني………………………..25 مم

بوركه……………….25 مم

اولاد المين كنكوصه 2…………………22 مم

الطلحايه………………20 مم

كنكوصه…………………..15 مم

اودي افلان…………………..15 مم

اهل اعيمر……………….15 مم

اكليبيت اهل الدين……………………13 مم

تناهه………………….11 مم

الخلوه………………….02 مم

كوركول :

توكومادي……………………14 مم

توفوندى سيفى……………………..11 مم

اهل النانه………………06 مم

كيهيدي………………..01 مم

لمقاس…………….40 مم

كوب اهل جعفر……………….40 مم

فرع لادم………………….35 مم

ارقاوه……………..30 مم

امبود…………….27 مم

سدفم لكليته……………..25 مم

الركنه……………….23 مم

كوب اهل اليماني……………….23 مم

دار السلام…………………21 مم

تارنكت اهل ملاي اعلي…………………21 مم

لمسيكم……………….17 مم

بدامي…………………08 مم

اوشكش……………….06 مم

اهل سالم………………05 مم

لوريمه………………….05 مم

ازكيلم……………..06 مم

انيوملي………………04 مم

مونكل………………..02 مم

تابلنكه……………..30 مم

اجريكايه…………………….23 مم

التوميات………………22 مم

ول الرامي……………20 مم

العكريش………………16 مم

لكصيبه……………….07 مم

ادجنكه…………….07 مم

كانكي…………….04 مم

الطلحايه…………..02 مم

كيدي ماغه :

اهل يربه………………………….30 مم

واعرت اهل احميميد…………………..30 مم

انخيله 1…………………..30 مم

سيلبابي……………………26 مم

شكار………………..25 مم

الخشبايه………………25 مم

حمد الله……………..25 مم

تاشوط…………………24 مم

دجكي…………….24 مم

اهل سالم………………..22 مم

اهل صمب…………………….22 مم

دجالا……………………20 مم

واعرت اهل لكحل………………………….16 مم

اهل سيدي ول امبارك………….16 مم

دانكمو………………14 مم

كلينكمو……………..11 مم

اهل سنو………………..09 مم

كلينكمو…………08 مم

ول امبني ادباي………………07 مم

تينل ادجبايه………………..06 مم

اكوينيت……………..06 مم

احسي لعطش………………05 مم

اهل دجاتو………………..03 مم

حاسي شكار………………03 مم

بؤته……………….75 مم

واد انعج…………….75 مم

بايدجم……………….73 مم

سابوسيرى…………………60 مم

انكميمو……………….59 مم

الكتان………………..52 مم

سلو………………….45 مم

كنكو……………..45 مم

امبالت اهل باريك…………………42 مم

قابو………………35 مم

بوكيدجام…………………..32 مم

المسلم………………..30 مم

بجدور………………….27 مم

سد الماء………………….25 مم

مقدجوكه…………………25 مم

المصكول…………………..21 مم

الصوفي………………..20 مم

عيس باب………………20 مم

دجيكوني…………..20 مم

بولحيه………………….20 مم

اماكه…………………18 مم

لمبقدد…………………15 مم

سلوقو……………….11 مم

الشرفه………………..11 مم

عر………………..38 مم

اهل الحسن…………………..36 مم

الطبال 4……………………30 مم

دجاليبه…………………..30 مم

ول الرامي باديزكن………………………..25 مم

ول الرامي تادريصه…………………25 مم

ومبو……………………18 مم

بكربه……………………15 مم

اجار اهل عالي………………………03 مم