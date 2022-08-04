خفر السواحل الموريتاني يوقف 135 مهاجرا قرب نواذيبو

أوقف مركز السواحل الموريتاني بمدينة انواذيبو 135 مهاجرا سريا كانوا تحت المراقبة، في المياه الإقليمية في محاولة للتوجه نحو جزر “الخالدات” بالمملكة الاسبانية.

مصدر رسمي تحدث لمراسل “صحراء ميديا”، أكد أن من بين العدد ثلاث نساء وطفل رضيع وجثة أحدهم توفي من بينهم من تأثرت صحته، مضيفا أن طائرة لخفر السواحل راقبتهم حتي عادو أدارجهم للاقتراب من انواذيبو نظرا لنفاد المياه والغذاء للتزود.

وأشار المصدر إلى أن السواحل بعد رصدهم وهم في طريقهم هذه اللحظات لميناء الصيد التقليدي حيث يستعد طاقم الإغاثة لإعانتهم وتقديم الإسعافات الأولية ثم خضوعهم للمسطرة القانونية المتبعة.

وتعتبر هذه ثاني دفعة من المهاجرين خلال شهر يتم القبض عليها، في مدينة نواذيبو.