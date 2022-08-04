App Store
أخبار

خفر السواحل الموريتاني يوقف 135 مهاجرا قرب نواذيبو

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

أوقف مركز السواحل الموريتاني بمدينة انواذيبو  135 مهاجرا سريا كانوا تحت المراقبة، في المياه الإقليمية في محاولة للتوجه نحو جزر “الخالدات” بالمملكة الاسبانية.

مصدر رسمي تحدث لمراسل “صحراء ميديا”، أكد أن من بين العدد ثلاث نساء وطفل رضيع وجثة أحدهم توفي من بينهم من تأثرت صحته، مضيفا أن طائرة لخفر السواحل راقبتهم حتي عادو أدارجهم للاقتراب من انواذيبو نظرا لنفاد المياه والغذاء للتزود.

وأشار المصدر إلى أن السواحل بعد رصدهم وهم في طريقهم هذه اللحظات لميناء الصيد التقليدي حيث يستعد طاقم الإغاثة لإعانتهم وتقديم الإسعافات الأولية ثم خضوعهم للمسطرة القانونية المتبعة.

وتعتبر هذه ثاني دفعة من المهاجرين خلال شهر يتم القبض عليها، في مدينة نواذيبو.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

مقالات ذات صلة

موريتانيا.. أمطار على مناطق في خمس ولايات

منذ 10 ساعات

موريتانيا.. الأغلبية تقدم مقترحات لـ”تحسين” النصوص المنظمة للانتخابات

منذ 10 ساعات

موريتانيا.. التأمين الصحي لمليون و 800 ألف مواطن بحلول 2024

منذ 13 ساعة

وزير الإسكان: نعكف على إعداد مخططات لـ13 مدينة

منذ 13 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى