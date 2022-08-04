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أخبارثقافة وفن

في حفلها الختامي.. رئيس جامعة شنقيط يوصي الطلبة بالتمسك بالقيم الإسلامية

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

نظمت جامعة شنقيط العصرية، اليوم الخميس، في العاصمة نواكشوط، حفلا بمناسبة اختتام العام الدراسي 2021-2022 كرمت خلاله عددا من المتخرجين و المتفوقين من طلاب الجامعة. 

الحفل الذي احتضنته قاعة المحاضرات في الجامعة، حضره مسؤولون في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأساتذة الجامعة والطلاب المتخرجون و أهاليهم.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور محمد المختار ولد اباه في كلمة أُلقيت بالنيابة عنه، إنه يلتمس من الخريجين من سلك الماستر أن «يظلوا على صلة بالجامعة التي ستبذل الجهد والوقت في مساعدتهم على إكمال دراستهم لنيل شهادة الدكتوراه»، متخرجين ومتفوقين.

وطالب رئيس الجامعة، الخريجين بالإسهام في تحقيق أهداف الجامعة والتي من «أهمها التمسك بالقيم الإسلامية السامية ودرس وتدريس العلوم الشرعية واللغوية وسائر التراث الإسلامي المعتدل بعيدا عن الغلو والتطرف».

من جانبه قال محمدن ولد حمينه؛ متحدثا باسم أساتذة الجامعة، إن الأساتذة «ظلوا حريصين كل الحرص على توصيل المعارف والعلوم إلى الطلاب، وظل الطلبة كذلك حريصين على الاستفادة والاستزادة وإغناء الدرس بالسؤالات والإشكالات والإيرادات».

ووزعت في الحفل جوائز على المتفوقين من أسلاك مختلفة، كما سلمت الشهادات للخريجين وألقيت قصائد شعرية بالمناسبة.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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