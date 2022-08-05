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24 قتيلاً وأكثر من 50 ألف متضرر من فيضانات في النيجر

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

لقي 24 شخصاً مصرعهم وتضرر أكثر من خمسين ألفاً آخرين جراء أمطار غزيرة يشهدها النيجر منذ حزيران/يونيو، وفق ما أعلنت السلطات في هذا البلد الذي عادة ما يكون مناخه شديد الجفاف.

و وفقاً لأجهزة الحماية المدنية فى النيجر، تسبب انهيار المساكن فى قتل 13 شخصا، ووفاة 11 شخصا غرقا، و جرح 36 ، فيما تضرر 54653 آخرين.

وأفاد تقرير رسمي سابق في 20 تموز/يوليو بمقتل 15 شخصاً وتضرر أكثر من 23600 آخرين.

وأكثر المناطق تضرراً هي زيندر (وسط شرق) ومارادي (وسط جنوب) وديفا (جنوب شرق). أما العاصمة نيامي التي عادة ما تتأثر أكثر بالأمطار والفيضانات، فقد بقيت بمنأى في الوقت الحالي عما تشهده تلك المناطق.

في المناطق المتضررة، دمرت الأمطار وألحقت أضراراً بأكثر من 5800 مسكن وتسببت في انهيار مراكز رعاية صحية، ومخازن حبوب ومتاجر وأجزاء من مدارس.

في 2021، تسببت أمطار غزيرة في مقتل ما لا يقل عن 70 شخصاً وأدت الى تضرر أكثر من 200 ألف آخرين، وفقاً للسلطات والأمم المتحدة.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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