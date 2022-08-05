موريتانيا.. وفد وزاري مالي يلتقي بولد الغزواني

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الخميس، وفدا وزاريا من مالي، يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبدولاي ديوب.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، شملت المحادثات مجالات التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية المالي في تصريح صحفي، إنهم أبلغوا الرئيس الموريتاني رسالة “أخوة وصداقة واعتبار من أخيه رئيس السلطة الانتقالية في مالي آسمي غويتا”.

وأضاف أن الرسالة تضمنت “امتنان القيادة والحكومة والشعب الماليين للرئيس الموريتاني، لما قدموه من دعم ومساندة لمالي خلال الظروف التي مرت بها مؤخرا”.

وكانت السلطات المالية قد أشادت بالدور الذي لعبته موريتانيا خلال “الحصار” الذي فرضته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بسبب الانقلاب العسكري في مالي.

وقالت الحكومة إنها “تعبر عن عميق عرفانها للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وللشعب الموريتاني لدعمهم اللامحدود للشعب المالي“.

وكانت موريتانيا قد رفضت تطبيق الإجراءات التي اتخذت ضد مالي في يناير الماضي، وأبقت على حدودها البرية والجوية مفتوحة مع مالي، رغم مطالب المجموعة الاقتصادية بإغلاقها.