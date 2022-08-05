تكانت.. بعثة لتفقد الأضرار في منشآت تصريف المياه

أوفدت وزارة التجهيز والنقل، بعثة فنية لتقييم الأضرار في منشآت تصريف المياه في ولاية تكانت وسط موريتانيا، بعد الأمطار التي شهدتها الولاية خلال الأيام الأخيرة.

وزارت البعثة قرية السياسة ومدينة انبيكة، وبحثت السبل الكفيلة لإصلاح الأعطاب وإيجاد الحلول النهائية الكفيلة بتدفق مياه السيول عبر المنشآت، بشكل يضمن سلامتها واستمرارية حركة المرور في جميع الظروف المناخية .

وقالت الوزارة إن البعثة التابعة لها تفقدت جميع الأضرار الملاحظة على مستوى منشآت تصريف المياه في مدينة انبيكة وقرية السياسة في ولاية تكانت.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، أنها اعتمدت خطة فنية استعجالية تعتمد على صيانة المنشآت المتضررة من الأمطار، بشكل سريع والتدخل الاستباقي لتفادي توقف حركة المرور خلال موسم تساقط الأمطار .

وفي سياق متصل وصلت بعثة من الإدارة الجهوية للصحة بولاية تكانت لبلدية انبيكه، محملة ببعض معدات النظافة والأدوية الأساسية.

وزارت البعثة المركز الصحي، و اجتمعت بمسؤوليه وكوادره الطبية، لتحديد حاجياته الأساسية ومتطلباته لمواجهة الوضعية الحالية.

كما نظمت البعثة لقاء مع رئيس الجهة وعمدة بلدية انبيكه، حول التوعية بالأمراض المنتقلة عن طريق المياه الراكدة والطفيليات، وأهمية النظافة في مثل هذه الظروف.