انتخاب موريتاني نائبا لرئيس الاتحاد الافريقي للشطرنج

انتخب اليوم الجمعة الموريتاني سيدي محمد ولد تاج الدين نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج، من بين خمسة أشخاص آخرين كانوا يتنافسون للفوز بهذا المنصب.

ووصف الاتحاد الموريتاني للشطرنج انتخاب ولد تاج الدين الذي يتولى رئاسة الاتحاد “بالإنجاز الكبير للشطرنج الموريتاني، معتبرا الفوز ثمرة للنجاحات التي حققتها الاتحادية الموريتانية للشطرنج في الفترة الأخيرة”.

وجاء انتخاب الموريتاني ولد تاج الدين، خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد المنعقدة على هامش الأولمبياد العالمي للشطرنج في مدينة تشيناي الهندية.

وهنأت اللجنة الأولمبية الموريتانية مكتب اتحادية الشطرنج، معتبرة أنها مناسبة تجدد من خلالها اللجنة الأولمبية الموريتانية تأكيد دعمها ومساندتها لاتحادية الشطرنج.