انتخاب بنت عبد المالك رئيسة لرابطة المجالس الجهوية

‏انتخبت الجمعية العامة لرابطة رؤساء المجالس الجهوية في موريتانيا، رئيسة جهة نواكشوط، فاطمة بنت عبد المالك، رئيسة للرابطة، كما انتخبت آمدو آبو با، رئيس جهة كوركول، نائبا لها.

وقال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد محفوظ إبراهيم أحمد، إن الوزارة على كامل الاستعداد لتقديم الدعم لهذه الهيئة.

وهنأ ولد براهيم، رئيسة الرابطة ونائبها، على “نيل ثقة زملائهم، مشيدا بالجو البناء الذي جرت فيه عملية الإنتخاب، وماطبعه من مسؤولية والتزام”.

أما رئيسة رابطة المجالس الجهوية ونائبها، فقد شكرا زملائهم على الثقة التى منحوهما، وتعهدا بالعمل الدؤوب من خلال التنسيق والتشاور من أجل تحقيق أهداف التنمية الجهوية.