App Store
أخبار

انتخاب بنت عبد المالك رئيسة لرابطة المجالس الجهوية

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 58 دقيقة

‏انتخبت الجمعية العامة لرابطة رؤساء المجالس الجهوية في موريتانيا، رئيسة جهة نواكشوط،  فاطمة بنت عبد المالك، رئيسة للرابطة، كما  انتخبت  آمدو آبو با، رئيس جهة كوركول، نائبا لها.

وقال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد محفوظ إبراهيم أحمد، إن الوزارة على كامل الاستعداد لتقديم الدعم لهذه الهيئة.

وهنأ ولد براهيم،  رئيسة الرابطة ونائبها، على “نيل ثقة زملائهم، مشيدا بالجو البناء الذي جرت فيه عملية الإنتخاب، وماطبعه من مسؤولية والتزام”.

أما رئيسة رابطة المجالس الجهوية ونائبها، فقد شكرا زملائهم على الثقة التى منحوهما، وتعهدا بالعمل الدؤوب من خلال التنسيق والتشاور من أجل تحقيق أهداف التنمية الجهوية.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 58 دقيقة

مقالات ذات صلة

انتخاب موريتاني نائبا لرئيس الاتحاد الافريقي للشطرنج

منذ 3 ساعات

موريتانيا.. وفد وزاري مالي يلتقي بولد الغزواني

منذ 11 ساعة

في حفلها الختامي.. رئيس جامعة شنقيط يوصي الطلبة بالتمسك بالقيم الإسلامية

منذ 23 ساعة

تكانت.. الحكومة تطلق خطة استعجالية لإنقاذ «انبيكة»

منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى