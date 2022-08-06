للمساعدات الإنسانية.. أمريكا تدعم الأفارقة بـ127 مليون دولار

أعلنت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، في غانا، تقديم بلادها أكثر من 127 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لأفريقيا من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي أن المساعدات المعلنة ستوفر الدعم للاجئين وطالبي اللجوء والمشردين داخليًا وعديمي الجنسية والأشخاص المضطهدين في جميع أنحاء أفريقيا.

ويشمل الدعم كذلك المتضرروين من الأزمات في القرن الأفريقي والساحل وحالات الطوارئ الأخرى، وفق البيان الصادر عن الخارجية.

وقالت إن المساعدات ستدعم الحلول الدائمة للاجئين السابقين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى دعم 25 مليون نازح داخليا.

وأشارت إلى أن هذه المساعدة ستمكن الشركاء في المجال الإنساني من مساعدة أكثر من سبعة ملايين لاجئ وطالب لجوء مستضافين حاليًا في جميع أنحاء أفريقيا.