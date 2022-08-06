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موريتانيا.. وفاة شخصين وتضرر عشرات المساكن بسبب السيول

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
أرشيف ـ تضرر منازل بسبب الأمطار ـ صحراء ميديا

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، وفاة شخصين غرقا في ولايتي (الحوض الغربي و كوركول) بسبب السيول الناتجة عن الأمطار، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وقالت اللجنة الخاصة بتسيير الطورائ بالوزارة، أن إحدى الوفاتين تتعلق بطفل في مقاطعة الطينطان، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين بسبب العواصف الرعدية.

وذكرت اللجنة أن السلطات انتشلت جثة إحدى الطفلين الذين توفيا قبل أيام غرقا في النهر.

وأضافت أن حوالي 237 شاة نفقت في الحوض الشرقي بسبب السيول، مع تضرر عشرات المساكن في أماكن مختلفة.

وأشارت إلى أن السلطات المحلية لهذه المناطق وقفت على «الأضرار ووعدت بالتدخل السريع لتخفيف الآثار الناجمة عنالأمطار والسيول».

وشهدت مناطق مختلفة في الشرق والوسط الموريتاني تساقطات مطرية، أدت إلى وفاة أشخاص وتضرر مئات المساكن،بسبب السيول والعواصف الرعدية.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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