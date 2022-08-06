موريتانيا.. حادث سير يخلف إصابات منها 3 حالات حرجة

أعلنت وزارة الصحة في موريتانيا، اليوم السبت، إصابة سبعة أشخاص، بجروح، منهم ثلاث حالات حرجة، بسبب حادث سير على طريق الأمل.

الوزارة في التوضيح الذي نشرته على صفحتها، قالت إن الحادث نتج عن اصطدام سيارة بشاحنة لنقل البضائع.

وأضافت أن الحادث وقع بالقرب من مقاطعة واد الناگة، مشيرة إلى أن فريقا من المركز الصحي بالمقاطعة وصل إلى عين المكان، وقدم الإسعافات الأولية للجرحى.

وحذّرت الوزارة من تدخل المواطنين ومحاولتهم لإنقاذ جرحى حوادث السير فور وقوعه، معللة ذلك بضرورة الاتصال بالجهات المختصة لسلامة المصابين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاتصال بالرقم الأخضر المجاني «1155» عند وقوع حادث سير «لتتمكن أقرب وحدات السلامة الطرقية من التدخل في أسرع وقت ممكن لإسعاف الجرحى ونقلهم نقلا آمنا إلى أقرب مستشفى».

وطالبت المواطنين بالتحقق من المعلومات قبل «نشرها والابتعاد عن تصوير الضحايا ونشر صورهم لتنافي ذلك مع الدين والخلق والذوق السليم».

وكثيرا ما يتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لحوادث السير التى تقع على مختلف الطرق الوطنية، و هو ما يثير ردود فعل واسعة بخصوص عدم اعتبار الجانب الإنساني للضحايا، وانتهاك خصوصية المصابين.