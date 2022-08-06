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انهيار جزء من طريق بومديد ولجنة الطورائ تطالب بتدخل الجهات المعنية

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

طالبت اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ، اليوم السبت الجهات المعنية بالتدخل لمعالجة الأضرارالناجمة عن انهيار جزء من طريق بومديدكيفه، بسبب الأمطار.

اللجنة في نشرتها اليومية، قالت إنها لاحظت تراجع منسوب مياه السد في مقاطعة بومديد، بعد أن كان مرتفعا.

وفي مقاطعة آلاك أوضحت اللجنة أنها شيدت حاجزا رمليا حول قرية طيبه، التابعة للمقاطعة، لحمياتها من السيول.

وأشارت اللجنة، إلى أن السلطات في مدينة كرو، وزعت مساعدات غذائية لصالح 70 أسرة متضررة جراء السيول الأخيرة.

وكانت الحكومة قد أعلنت الأيام الماضية، خطة استعجالية شارك فيها الجيش الوطني، لإنقاذ سكان المناطق التي غمرتها السيول بسبب الأمطار.

وخلفت السيول والعواصف الرعدية في الأسابيع الماضية، عدة وفيات وعشرات الجرحى، بالإضافة إلى تضرر المساكن ونفوق الكثير من المواشي.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

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