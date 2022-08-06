موريتانيا.. تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الموريتانية اليوم السبت، سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

الوزارة في النشرة اليومية عن الوضعية الوبائية في البلد، قالت إنها سجلت كذلك خلال اليوم المنصرم، 32 حالة شفاء.

وتوصلت الوزارة لهذه النتيجة بعد إجراء 1163 فحصا، منها 1075 فحصا سريعا و88 فصحا مخبريا.

ووفق آخر إحصائية تنشرها الوزارة عن الحصيلة النهائية منذ ظهور الجائحة، فقد وصل مجموع الإصابات إلى 62 ألفا و 652 إصابة.

وأضاف ذات المصدر أن عدد الوفيات بلغ 992 حالة، فيما وصلت الحالات النشطة إلى 339 وحالات الشفاء 61 ألفا و 321 حالة.