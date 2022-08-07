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ماسك يحدد شرطا لإمضاء صفقة شراء «تويتر»

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

قال المليادير إيلون ماسك، إن استحواذه على منصة « تويتر » مقابل 44 مليار دولار، يمكن أن تمضي قدما، لكن بشرط أن تكشف الشركة عن طريقة أخذ عينات من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية.

وغرد ماسك: « لكن إذا تبين أن إفصاحات الشركة بخصوص هذا الشأن لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية زائفة فعليا، فلا ينبغي أن يحدث ذلك ».

ورفضت شركة « تويتر » يوم الخميس الماضي، مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذه الإدعاءات « غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة ».

واعتبرت « تويتر » أن قول ماسك، إنه تعرض للخداع من تويتر لتوقيع اتفاقية دمج بقيمة 44 مليار دولار، أنها « رواية غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة كما تبدو ».

ووافق ماسك على شراء « تويتر » في أبريل الماضي، لكنه سعى للتراجع في الثامن من يوليو المنصرم، دون دفع رسوم انفصال قيمتها مليار دولار، مشيرا إلى « فشل تويتر في تقديم تفاصيل عن انتشار حسابات زائفة وبريد عشوائي ».

ورفعت “تويتر” دعوى ضد ماسك بعد أربعة أيام، متهمة إياه بتخريب الصفقة لأنها لم تعد تخدم مصالحه، وطالبته بإتمامها،  ومن المقرر إجراء محاكمة في القضية يوم 17 أكتوبر المقبل.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

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