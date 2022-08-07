موريتانيا تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

دانت الحكومة الموريتانية العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الفلسطينيون بقطاع غزة، والذي خلف حتى الآن 24 شهيدا.

وقال البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، إنها «تتابع بقلق ما يجري في غزة من عدوان على المواطنين».

ودعت الخارجية الموريتانية المجتمع الدولي للعمل على وقف التصعيد «الخارج عن القانون والقرارات الشرعية الدولية».

وطالبت بتوفير الحماية للفلسطينين العزل، مؤكدة في ذات السياق على موقفها الثابت المطالب بحل عاجل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني.

ويتعرض قطاع غزة منذ ثلاثة أيام إلى قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخلفا أكثر من عشرين شهيدا وعشرات الجرحى.

وحسب بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة، فإن من بين الشهداء 6 أطفال وامرأتان إحداهما (23 عاما) والأخرى مُسنّة، فضلا عن إصابة 215 آخرين بجروح متفاوتة منهم 96 طفلا و30 امرأة و12 مسنا.