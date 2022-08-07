موريتانيا.. أمطار متفاوتة على ثمان ولايات

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، أن كميات من الأمطار تهاطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق متفرقة بثمان ولايات.

وجاءت الأمطار على النحو التالي:

الحوض الشرقي

منت احميديت 20 مم

الحوض الغربي:

اطويل 55 مم

كتول 50 مم

ابريمه 36 مم

النايليه 23 مم

اشويف 1 19 مم

تاكويديت 11 مم

احريجت اهل الشيخ احمد 11 مم

امبيديع 10 مم

بغداد 10 مم

البيظ 04 مم

الملحس 55 مم

كلب النعمه 25 مم

عين فربه 12 مم

الملكه 05 مم

لعصابه:

ادفيعت اهل سيدي 40 مم

ابحير اهل بصو 38 مم

اهل اعيمر 30 مم

تناهه 28 مم

بوسريويل 25 مم

اولاد المين 25 مم

كنكوصه 18 مم

فرع اهل احمد 17 مم

اولاد حم 17 مم

الطلحايه 17 مم

انخيله 10 مم

ابلاجميل 10 مم

اكليبيت اهل الدين 08 مم

تاكعيسيت 07 مم

اكميمين 05 مم

لبنيه 05 مم

كوركول:

دن دي 70 مم

تيتان 69 مم

تنزاه دجول 60 مم

اهل عثمان 45 مم

لمقاس 35 مم

اهل النانه 30 مم

سنتشو 28 مم

دجول 15 مم

ارويبينه 12 مم

نيروالو 12 مم

مدن لسياد 12 مم

كيهيدي 10 مم

توكومادي 10 مم

توفوندى سيفى 10 مم

اتويجيله 50 مم

تولل 32 مم

دولل 25 مم

صانييى 25 مم

بيلكت اليتامه 20 مم

والي 20 مم

دجانكارا 20 مم

بيلكه 20 مم

امبركو 19 مم

هلرى 15 مم

مقامه 13 مم

الدار البيظه 10 مم

ضاو 05 مم

ودجى بوصيابى 17 مم

اكريجمه 15 مم

سيال كابابى 14 مم

سيال اورومورو 12 مم

مفتاح الخير 02 مم

لبراكنه:

امبان 20 مم

سوروماله 20 مم

امبيديعه 10 مم

ويندي 10 مم

مفتاح الخير 10 مم

افوندو 08 مم

انيابينه 04 مم

اترارزه:

ابداه 65 مم

دورين 55 مم

روصو 35 مم

جدر المحكن 02 مم

القرص 70 مم

احسي احمد 65 مم

ابير التورس 64 مم

التوفيق 38 مم

المذرذره 35 مم

المبروك 32 مم

لكراع لحمر 30 مم

الدار البيظه 24 مم

ايشايه 19 مم

لمبغدد 07 مم

التاكلالت 05 مم

كرمسين 52 مم

ابدن 47 مم

لبيرد 45 مم

علب احمد دين 38 مم

بننادي 37 مم

دجيهه 35 مم

امبلل 35 مم

48 كم 35 مم

بيرت 35 مم

اندجاكو 35 مم

ديك نور 32 مم

بمبري 28 مم

الحرمين 23 مم

انرينايه 12 مم

اركيز 05 مم

انتيكان 04 مم

كيدي ماغه:

دانكرمو 52 مم

حاسي شكار 41 مم

تاشوط 35 مم

اهل سنو 30 مم

واعرت اهل لكحل 28 مم

اهل يربه 27 مم

حمد الله 23 مم

دجالا 20 مم

اجار اهل سالم 20 مم

واعرت اهل امحيميد 20 مم

كلينكمو 15 مم

اهل سيدي ول امبارك 15 مم

اهل صمب 15 مم

ارتمو 15 مم

سيلبابي 09 مم

بالنعمان 1 50 مم

متعيلك المدن 35 مم

لعبلي 30 مم

متعيلك ادباي 30 مم

ادرك الطلح 25 مم

اندوملي اهل موسى 22 مم

لحرج المركز 20 مم

لمقيشن 20 مم

التكتاكه المركز 17 مم

التكتاكه صمب انكومه 17 مم

تيدومت ازبيرات 17 مم

لعوينات 15 مم

العداله 15 مم

اندوملي انياكي 13 مم

لحرج دجامجام 12 مم

بعنز 08 مم

دافور 06 مم

حاسي البقره الوالد 04 مم

ابيرت اهل اعمر 03 مم

الجديده 50 مم

اجار 40 مم

الطبال 4 35 مم

انخيله 1 29 مم

عر 25 مم

اجار اهل عالي 23 مم

اهل الحسن 22 مم

دجكي 20 مم

اهل ابريك 18 مم

ول الرامي تادريصه 10 مم

صنييى دجيري 10 مم

بكربه 08 مم

اكوينيت 06 مم

اماكه 45 مم

سابو سيرى 38 مم

بولحيه 35 مم

الصوفي 35 مم

الشرفه 35 مم

المسلم 35 مم

مقدجوكه 34 مم

بؤته 30 مم

الشيه 2 30 مم

الشيه 1 30 مم

سد الماء 30 مم

بتنده 25 مم

كنكو 25 مم

اهل سكابه 25 مم

الملكه 25 مم

بوكيدجام 25 مم

كوراي 24 مم

دجيكوني 24 مم

عيس باب 22 مم

قابو 21 مم

دجاكيلي 20 مم

الواعره 20 مم

سلو 17 مم

برودي 15 مم

تيرس زمور:

ازويرات 07 مم