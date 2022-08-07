كورونا.. موريتانيا تسجل خمس إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الأحد، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

الوزارة في النشرة اليومية عن الوضعية الوبائية في البلد، قالت إنها سجلت كذلك خلال اليوم المنصرم، 37 حالة شفاء.

وتوصلت الوزارة لهذه النتيجة بعد إجراء 905 فحوصات، منها 829 فحصا سريعا و 76 فصحا مخبريا.

ووفق آخر إحصائية تنشرها الوزارة عن الحصيلة النهائية منذ ظهور الجائحة، فقد وصل مجموع الإصابات 62 ألفا و 652 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات بلغ 992 حالة، فيما وصلت الحالات النشطة إلى 339 وحالات الشفاء 61 ألفا و 321 حالة.