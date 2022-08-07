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الطينطان.. عاصفة رملية تودي بحياة شخص و إصابة آخرين

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

أعلنت السلطات الموريتانية اليوم الأحد، وفاة شخص واحد وإصابة آخرين، في قرية «مسيل يطه» التابعة لمقاطعة الطينطان، بعد تعرضها لعاصفة رملية.

اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ، قالت في نشرتها اليومية، إن العاصفة أدت إلى خسائر مادية، مضيفة أنها «تدخلت لمعاينة الأضرار».

وأضافت اللجنة أن الأمطار أدت في إحدى البلديات التابعة لمقاطعة آمرج في الحوض الشرقي، إلى سقوط ألواح من الطاقة الشمسية في منشأتين مائيتين.

وأشارت اللجنة إلى أن المستنقعات التي خلفتها الأمطار في مقاطعة امبود، تستدعي «آلية شفط خصوصا بعد تكاثرالباعوض».

وفي لبراكنه قالت اللجنة إن السلطات تمكنت من انتشال جثة رجل، كان قد غرق قبل أيام في النهر.

وأوضحت أن السلطات في لعصابة وقفت على حجم الأضرار التي لحقت بسد المنطق جراء السيول، مشيرة إلى أن «الوضعية تتطلب التدخل لترميمه وتسييجه».

وكانت عدة مناطق من موريتانيا قد شهدت الأسابيع الماضية تساقط أمطار كبيرة مخلفة عدة قتلى وعشرات الجرحى، وأضرارا مادية أخرى.

النشرة الصادرة عن لجنة الطوارئ – المصدر: وزارة الداخلية واللامركزية

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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