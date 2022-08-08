اللاعب الموريتاني «عبدول با» يشكو أهلي «طرابلس» للفيفا

تقدم لاعب المنتخب الموريتاني لكرة القدم السابق عبدول با، بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد نادي أهلي طرابلس الليبي، الذي انضم إليه شهر أكتوبر من العام الماضي.

وحسب ما أفاد به موقع “كورة”، فإن الدولي الموريتاني السابق شكا ناديه إلى “الفيفا”، بدعوى عدم حصوله على مستحقاته المالية المترتبة على النادي الناشط في دوري الدرجة الأولى الليبي.

وأعلن نادي الأهلي طرابلس العام الماضي، تعاقده مع لاعب المنتخب الموريتاني المدافع عبدول با في صفقة انتقال حر، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ولعب عبدول با سابقا لعدة أندية فرنسية، أبرزها لانس و أوكسير، قبل أن يخوض تجربة قصيرة في الدوري المغربي، في صفوف نادي مولودية وجدة.

وسبق للمدافع البالغ من العمر 28 عاما، أن حمل شارة قيادة المنتخب الموريتاني لكرة القدم “المرابطون”، خلال فترة المدرب السابق الفرنسي كوريتيان مارتينز، وخاض معه عدة مباريات، أبرزها في كأس الأمم الإفريقية.

لكنه غادر تشكيلة المنتخب منذ تولى المدرب الجديد أمير عبدو تدريب المنتخب الأول، الذي لم يوجه له الدعوة خلال المباريات التي أشرف عليها حتى الآن.