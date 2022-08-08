“واشنطن” تفوز ببطولة جالية موريتانيا في الولايات المتحدة

توج فريق منطقة واشنطن بلقب بطولة الجاليات الموريتانية فى الولايات المتحدة الأمريكية فى دورتها الخامسة، على حساب فريق الويزفيل كنتاكى بعد وصولهما للنهائي.

واختتمت البطولة التي احتضنتها مدينة إنديانابوليس يومي السبت والأحد، واختتمت مساء أمس، وشاركت فيها خمس فرق تمثل ولايات: لويزيانا وكنتاكي و أوهايو، ومنطقة واشنطن بالإضافة للفريق المضيف إنديانا.

وتنظم البطولة من طرف مكتب الجالية الموريتانية فى ولاية إنديانا، الذي قال إنها تهدف إلى “التقارب وتعزيز قيم التآخي بين كافة أفراد الجالية الموريتانية المقيمين في الولايات المتحدة”.

وأضاف المكتب أن النسخة الحالية من البطولة “تميزت بمستوى جيد من التنظيم على جميع الأصعدة”.

وتعد الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة من أهم وأنشط الجاليات الموريتانية في الخارج.