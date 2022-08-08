وفاة ستة مهاجرين إثر انقلاب زورقهم قبالة السواحل الجزائرية

لقي ستة مهاجرين حتفهم إثر غرق زورقهم، اليوم الاثنين، قرب السواحل الجزائرية، في حين أُسعف ستة أشخاص وبقي آخرون في عداد المفقودين، وفق التلفزيون المحلي.

وأفادت قناة “النهار” الخاصة بأنه تم انتشال ست جثث من المياه وأصيب ستة أشخاص آخرين، من بينهم امرأة حامل، ونقلوا إلى مستشفى الحمامات (باينام) في غرب العاصمة الجزائرية.

وحسب الرواية المتداولة فإنه قرابة الرابعة فجرًا بالتوقيت المحلي، أي الثالثة فجرا بالتوقيت العالمي الموحد، انقلب القارب الذي كان على متنه عدّة مواطنين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال محاولته عبور البحر الأبيض المتوسط، غير بعيد من العاصمة الجزائر.

وأشارت بيانات مختلفة صادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن خفر السواحل قام بين الأوّل من يناير والثاني من أغسطس “بإحباط عدّة محاولات هجرة غير نظامية” باتجاه إسبانيا في أغلب الأحيان، مسعفا 2352 شخصا على متن زوارق محلية الصنع.