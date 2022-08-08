وفاة ثلاثة منقبين بسبب حريق في منطقة «تازيازت»

أعلنت شركة معادن موريتانيا، اليوم الاثنين، وفاة ثلاثة منقبين تقليدين عن الذهب، إثر حريق شب في «مجهر الطرشان» بمنطقة «تازيازت» شمالي البلاد.

وقالت الشركة إن المنقبين الثلاثة توفوا فى حادث اختناق وقع صباح اليوم الاثنين، إثر عمليات حرق وصفتها بالمحظورة.

وينتمي اثنان من الضحايا إلى منطقة جيكني، بولاية الحوض الشرقي، فيما ينتمي الثالث إلى مدينة كيهدي عاصمة ولاية غورغل.

وجددت الشركة دعوتها للمنقبين باتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر والتقيد التام بإجراءات السلامة والأمن المنصوص عليها.

ومنذ توجهِ الموريتانيين إلى التنقيب السطحي عن الذهب خلال السنوات الأخيرة، سجلت عشرات الوفيات فى المنطقة بسبب انهيار تربة آبار التنقيب والحوادث المتنوعة الأخرى.